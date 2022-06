La serie ya cuenta con sus dos protagonistas, pero aún no tiene fecha de estreno.

HBO oficialmente aprobó la producción de una cuarta temporada de True Detective y ahora acaba de revelar el elenco femenino que encabezará la nueva historia.

True Detective: Night Country se llamará la nueva entrega de episodios, que continuará el legado intrigante, oscuro e introspectivo de sus antecesoras.

De acuerdo con la sinopsis entregada por la cadena televisiva, la historia será de la siguiente manera: "Cuando cae la larga noche de invierno en Ennis, Alaska, los seis hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen sin dejar rastro".

"Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y profundizar en las verdades encantadas que yacen enterradas bajo el hielo eterno".

¿Quiénes van a protagonizar True Detective 4?

Será la actriz y boxeadora campeona mundial, Kali Reis, quien encabezará el elenco de la producción en conjunto con la experimentada Jodie Foster, quien ya había sido anunciada en mayo.

Foster encarnará a Danvers, mientras que Reis se pondrá en la piel de Navarro.

Reis es conocida tras protagonizar el thriller Catch The Fair One, además de que aparecerá en el próximo estreno cinematográfico Black Flies, compartiendo roles con Sean Penn y Tye Sheridan.

Reis además es una oradora motivacional y partidaria del movimiento de Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas.

La nueva temporada se grabará en Islandia, siendo la primera entrega que no contará con el creador original Nic Pizzolatto, aunque se mantendrá como productor ejecutivo.

Issa López (Tigers Are Not Afraid) oficiará como showrunner de lo nuevo en torno a True Detective, proyecto que aún no cuenta con fecha de estreno.