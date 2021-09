Netflix publica hilarante tráiler oficial de Don't Look Up, lo nuevo de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep

TUDUM sigue sorprendiendo este sábado y hace minutos publicó un nuevo tráiler de una de sus más esperadas producciones. Don't Look Up, o No Mires Arriba, tiene nuevo adelanto y se confirma además su fecha de estreno para el presente año.

La película de cienca ficción que traerá a las pantallas una nueva historia sobre un meteorito que llega a la Tierra, promete sacar carcajadas con un estilo único y además un elenco digno de cualquier película de Hollywood exitosa.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán esta producción, y que además cuenta con la participación de Jonah Hill, quien ya trabajó con Di Caprio en El Lobo de Wall Street, y con la premiada actriz Meryl Streep, quien será nada más y nada menos que la Presidenta de Estados Unidos.

Este adelanto se une así a otros clips que se han publicado hoy por Netflix, entre ellos de Stranger Things, Bridgerton y Extraction 2.

¿Cuándo se estrena Don´t Look Up?

La nueva película de Netflix, No Mires Arriba, se estrenará el próximo 24 de diciembre de 2021 en la plataforma de streaming de manera exclusiva.

Mira a continuación el nuevo tráiler de No Mires Arriba de Netflix: