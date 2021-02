"Quiero rectificar la información": Carlos Zárate sale a desmentir pelea con Tonka Tomicic

El periodista Carlos Zárate salió a apagar el fuego de las especulaciones sobre una supuesta pelea que tuvo con la animadora Tonka Tomicic y que lo mantendría fuera del panel de "Bienvenidos".

El reporte del conflicto vino de parte del programa "Me Late", donde semana a semana han examinado exhaustivamente la crisis que está viviendo el matinal.

Fue en uno de los últimos episodios que el periodista del espacio de TV+ Luis Sandoval, indicó que "habría parado el carro en cámara a Tonka Tomicic. Y hoy está congelado por este problema".

"A ella no le habría parecido y fue a hablar directamente con los ejecutivos", continuó Sandoval. "Los ejecutivos del canal se reunieron con el panelista y lo castigaron dejándolo fuera del matinal".

Pero ahora fue el mismo Zárate quien se refirió al supuesto encontrón con Tomicic y salió a desmentir cualquier tipo de enfrentamiento.

Respondiendo justamente a una de las nota que se hicieron en torno al suceso reclamado por "Me Late", Zárate en Twitter respondió: "Quiero rectificar la información. No he tenido ni tengo ningún problema con Tonka Tomicic, por el contrario estoy agradecido de la ayuda que ella me ha dado".

"No participe de la transmisión que usted menciona. Estoy a disposición del canal en los programas a los que se me invite", puntualizó.

Nada hacía presagiar que la mismísima Tonka aparecería en ese minuto, para apoyar la declaración de Carlos.

"Me alegra leerte! Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana", dijo la animadora. Eso sí, ante esto, Carlos no tuvo respuesta.