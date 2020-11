Tom Holland y Daisy Ridley protagonizan nueva saga cinematográfica "Chaos Walking"

Si hablamos del cine comercial actual, la sangre que corre por sus venas es la de las franquicias y adaptaciones. Y ahora la productora decidió reunir a dos figuras tan reconocidas como Tom Holland ("Spider-Man") y Daisy Ridley ("Star Wars") para protagonizar la que ya proyectan será la próxima nueva exitosa saga juvenil: "Chaos Walking".

Se trata de la adaptación de la obra literaria creada por Patrick Ness, que llegará a la gran pantalla bajo la dirección de Doug Liman ("Edge of Tomorrow") y con la producción de Robert Zemeckis ("Back to the Future").

En un futuro no muy lejano, Todd Hewitt (Holland) descubre a Viola Eade (Ridley), una chica misteriosa que aterriza en su planeta, donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres sufren por lo que llaman "el ruido" ( el ruido), una fuerza que pone todos sus pensamientos en exhibición.

En este peligroso paisaje, la vida de Viola está amenazada, y mientras Todd jura protegerla, tendrá que encontrar su propio poder interior y descubrir los oscuros secretos del planeta.

"Chaos Walking: El inicio" adaptará la primer novela de la trilogía "The Knife of Never Letting Go", que Ness publicó en 2008, y de tener éxito podría abrir paso a las adaptaciones de "The Ask and the Answer" y "Monsters of Men", las otras dos novelas de Ness en este universo.

Estas publicaciones han sido traducidas a 22 idiomas y ha vendido más de 350.000 copias solo en los Estados Unidos y Canadá.

"Chaos Walking: El inicio" también cuenta en su elenco con Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, and David Oyelowo. Aún no tiene fecha de estreno.