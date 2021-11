Las estrellas de Spider-Man: No Way Home hablaron por primera vez sobre las fotografías que le tomaron paparazzis al interior de un vehículo.

Una de las imágenes que más sorprendió a los medios de espectáculo internacional fue el paparazzeo a Tom Holland y Zendaya, los protagonistas de Spider-Man: No Way Home, besándose al interior de un auto. Sobre esta noticia, los involucrados hablaron por primera vez de lo sucedido.

En una entrevista con la revista GQ, Holland se refirió a las fotos que invadieron la web a comienzos de este año. "Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con el mundo entero ".

Luego añadió: "Siempre he sido muy inflexible en mantener mi vida privada en privado, porque de todos modos comparto gran parte de mi vida con el mundo", luego añadió: "En cierto modo nos sentimos despojados de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar preparado. Es solo que no queríamos".

Luego agregó: "No es una conversación que pueda tener sin ella. Sabes, la respeto demasiado para decir...Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de qué es cuando estemos listos para hablar de ello juntos ".

Zendaya también comentó lo sucedido en la publicación, señalando: "El sentimiento igual [ambos compartimos] es solo que cuando realmente amas y te preocupas por alguien, algunos momentos o cosas, desearías que fueran tuyos ... Creo que amar a alguien es algo sagrado y especial y algo que quieres amar. tratar y pasar y experimentar y disfrutar entre las dos personas que se aman".