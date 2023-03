Conoce todo lo que se sabe sobre la tercera temporada de To Your Eternity, el anime que se ganó el cariño de los amantes del cine japonés.

¿Falta mucho para el estreno? To Your Eternity confirma que tendrá temporada 3

Se acaba de terminar la segunda temporada de 'To Your Eternity' y nos hemos quedado con un sentimiento amargo de una historia que le falta continuidad, sobre todo, porque el manga de Yoshitoki Oima todavía sigue en publicación y cuenta con 19 volúmenes, por tanto, podemos asumir que aun nos quedan momentos por ver y tendremos serie para rato. Y lo mejor de todo, es que no es necesario especular, debido a que está más que confirmado una tercera entrega de este emotivo anime.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de To Your Eternity?

La ficción aún no cuenta con una fecha de estreno prevista, pero viendo el ritmo de las anteriores temporadas de anime, lo más probable, es que tengamos que esperar como mínimo hacia mediados de 2024 o incluso a 2025.

¿Dónde ver To Your Eternity?

Las dos temporadas de la serie se pueden ver por la conocida plataforma Crunchyroll, y la primera además ya ha empezado a doblarse al castellano.

Su historia se bada en un orbe que llega a la Tierra y experimenta lo que es la vida. Durante sus viajes, va tomando diferentes formas físicas hasta que logra tomar el aspecto de un joven humano llamado Fushi mientras va conociendo mejor a la humanidad.

¿Cuál es la sinopsis oficial de la segunda temporada de To Your Eternity?

"Al principio el "orbe" llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida. El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada. Como niño se convierte en Fushi. Poco a poco va conociendo la amabilidad humana y Fushi no solo aprende a sobrevivir, sino que crece como "persona". Pero su viaje queda ensombrecido por Nokker, un destructivo e inexplicable enemigo, así como por las crueles depedidas de aquellos a quienes ama".

¿Cuál es el elenco de To Your Eternity?

El reparto es el siguiente.