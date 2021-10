La exitosa serie Tiger King vuelve muy pronto con su segunda temporada a la reconocida plataforma de streaming Netflix.

Eso no es todo, recientemente la producción lanzó el tráiler oficial, que se inicia con "cuando crees haberlo visto todo, no has visto de todo". Con esta promesa arranca el video de la popular serie que puso en boga al mundo de Joe Exotic y a los propietarios de tigres y leones en Estados Unidos.

Esta historia cautivó a miles de personas alrededor del mundo y todo parece indicar que esta nueva entrega incluirá hasta conversaciones con el llamativo personaje Joseph Allen Schreibvogel, desde la cárcel donde se encuentra cumpliendo una condena de 17 años.

Cabe recordar que esta sentencia fue dada luego que el Tiger King contratara a un sicario y planificara el asesinato de la antagonista de la historia, Carole Baskin.

¿Cuándo se estrena?

De acuerdo a la información oficial, esta serie contará con 5 episodios y debutará en Netflix el próximo 17 de noviembre.

Revisa el tráiler oficial a continuación: