Guardianes de la Galaxia: Especial de Navidad acaba de llegar a la plataforma de Disney con un especial capítulo que reúne al querido grupo de superhéroes enfrentando las esperadas fiestas como introducción a la tercera entrega de la saga. Y como ya es tradición en Marvel, este episodio adicional no podía terminar sin una sorpresa para los fans.

¿Hay escenas post créditos?

Sí, la producción tiene escenas finales que sirven como pequeños teasers a lo que se verá posteriormente en la historia. En el especial, Mantis y Drax viajan a la Tierra para encontrar a Peter Quill el mejor regalo de Navidad, ya que este último sigue muy afectado por lo que ocurrió con Gamora al final de Avengers: Endgame.

A pesar de que las escenas post créditos contienen siempre grandes revelaciones sobre el Universo Cinematográfico de Marvel, en está ocasión se trató de un divertido registro entre dos de los personajes más queridos de la saga.

Rocket Raccoon y Cosmo the Spacedog están decorando a Groot como su propio árbol de Navidad. Esto termina con una broma de Rocket y en donde después señala que deberían realizar otro especial de navidad luego de que Cosmo dice que Groot arruinó la Navidad.

¿Habrá un segundo especial navideño?

A pesar de que la escena post créditos da señales sobre otro especial en el futuro, hasta el momento no hay nada claro. Sobre todo porque el director James Gunn ha señalado en múltiples oportunidades que la saga de los guardianes culminará con la próxima película Guardians of the Galaxy Vol. 3 que se estrena el 2023.

Igualmente no hay nada definido y más especiales con los guardianes podrían llegar en un futuro. Revisa el tráiler del especial de navidad a continuación.