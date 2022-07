Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno) ya está en los cines chilenos con una nueva aventura del Dios del Trueno creada por Taika Waititi. Y con su estreno se han ido confirmando distintas informaciones que se rumoreaban en torno a la producción, siendo uno de ellos el verdadero rol que juega la actriz Melissa McCarthy en la entrega.

Ahora, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Thor: Love & Thunder y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Thor: Love & Thunder | ¿Qué papel hace Melissa McCarthy en Amor y Trueno?

A mediados de junio, Melissa McCarthy visitó el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, momento en que el animador la enfrentó para cuestionarle una reciente filtración que apuntaba a su presencia en la nueva película de Marvel.

"Pareces tú en el set de Thor: Love and Thunder y mi pregunta es, ¿eres tú? ¿Esta foto es real?", le comentó el rostro televisivo.

Ante lo que la actriz sólo reaccionó indicando: "¿Sabes qué fue eso? Fui yo yendo a la fiesta del libro nupcial de mi prima Dawn".

Ahora, con la película estrenada se puede confirmar que Melissa McCarthy efectivamente aparece en la ficción de Marvel y precisamente como Hela, la hermana de Thor y Loki.

Pero no se trata de una versión de la villana proveniente de un universo alterno, no. Sino que su aparición es mucho más "meta".

Tal como anteriormente se vio en Thor: Ragnarok, los habitantes de Asgard cuentan con sus propios artistas interpretativos, quienes hacen representaciones de los eventos que rodean la historia del Dios del Trueno.

El Teatro de Asgard vuelve a aparecer en Love & Thunder para recordar la muerte de Odín que se vio también en la película anterior con una representación ante un grupo de turistas. Esto, además de la intempestiva entrada de la villana hermana y la posterior destrucción de Mjolnir.

En la función sobre la tablas, Matt Damon vuelve para interpretar a Loki, mientras que Luke Hemsworth -hermano de Chris- toma el rol de Thor y Odín sigue a cargo de Sam Neill.

Es ahí que en una grandiosa entrada aparece Melissa McCarthy como Hela para desatar el furor del público, hacer pedazos al martillo y poner punto final a la obra.