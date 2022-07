En Thor: Love & Thunder, el director Taika Waititi vuelve a echar mano a su colección de discos para utilizar los sonidos de sus músicos favoritos para otorgarle vida a la nueva aventura del Dios del Trueno. Así como lo hizo con Led Zeppelin en Ragnarok, ahora la promoción de Amor y Trueno se ha dado de la mano de Guns N' Roses. Por eso, aquí te contamos qué canciones de la banda de Axl y Slash aparecen en la nueva película de Marvel.

En la apuesta superheroica, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Thor: Love & Thunder y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Thor: Love & Thunder | ¿Qué canciones de Guns N Roses aparecen en Amor y Trueno?

En la previa al estreno de la cuarta aventura en solitario de Thor, Disney reveló un listado con las distintas canciones que aparecen en la banda sonora de la película.

Así se confirmó que Sweet Child O' Mine, que aparecía en los trailers, no es la única canción de Guns N' Roses que figura entre los sonidos que armonizan la producción, sino que en realidad son cuatro los temas incluidos.

También aparecen Welcome To The Jungle, Paradise City y November Rain.

Las canciones fueron originalmente editadas en el clásico disco debut Appetite for Destruction (1987), a excepción de November Rain que fue excluida de ese álbum para posteriormente aparecer en Use Your Illusion I (1991).

Thor: Love & Thunder | ¿Qué canciones están en la banda sonora de en Amor y Trueno?

Este es el listado completo de canciones incluidas en Thor: Love & Thunder:

Only Time - Enya

Welcome To The Jungle - Guns N’ Roses

Paradise City - Guns N’ Roses

Old Spice Sea Chanty - Ginger Johnson

Fighting - Michael Raphael

Our Last Summer - ABBA

Family Affair - Mary J. Blige

Sweet Child O’ Mine - Guns N’ Roses

Goodies - Ciara

Hey Ninny-Nonny - Taika Waititi

November Rain - Guns N’ Roses

Rainbow In The Dark - Dio