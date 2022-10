Guns N' Roses finalmente se encontrará con su público chileno en el único show que tienen agendado para Santiago de Chile, para este miércoles 5 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Pero ¿cuál será el setlist que ofrecerá la banda esta noche? Aquí te contamos...

El evento tendrá a tres de los integrantes históricos del grupo: el vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan.

La formación se completa con el tecladista Dizzy Reed (quien es parte de la banda desde la era de Use your Illusion), el guitarrista Richard Fortus (que se sumó en 2002), el baterista Frank Ferrer y Melissa Reese (desde 2016).

La fecha en Santiago del We’re F’N Back! Tour promete ser una velada que podría extenderse hasta alcanzar las cerca de 3 horas.

Ahora es momento de que los fanáticos chilenos disfruten de su música en directo, por eso en RedCarpet de RedGol te presentamos el posible setlist que la emblemática banda estadounidense se trae entre manos.

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither

Welcome to the Jungle

Better

Reckless Life

Double Talkin' Jive

Live and Let Die

Estranged

Shadow of Your Love

Rocket Queen

You Could Be Mine

Absurd

Hard Skool

Attitude

Civil War

Sorry

Sweet Child o' Mine

November Rain

Wichita Lineman

Knockin' on Heaven's Door

Nightrain

Coma

Patience

Don't Cry

Paradise City