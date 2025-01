Una inesperada anécdota reveló el exfutbolista Nico Peric en un nuevo capítulo de Desde la Tribuna en donde recordó como la patada de Sebastián Pol a un hincha de la UC casi impide su llegada al concierto de los Guns N’ Roses.

Todo comenzó cuando le preguntaron por la patada de Pol en San Carlos de Apoquindo, en donde el año 2016, el entonces jugador del Audax Italiano, marcó uno de los momentos más impactantes del fútbol chileno, ya luego del encuentro contra Universidad Católica en donde los cruzados ganaron 4 a 1, Pol subió a la reja para enfrentarse a un hincha rival dándole una fuerte patada.

Luego de esto, el hincha agredido denunció al jugador quien fue formalizado por violencia en los estadios Por otra parte, el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sancionó con 8 partidos de suspensión.

Peric revela anécdota con Guns N’ Roses

En ese contexto, el exportero recordó el incidente de Pol. “Ese día era el recital de los Guns N’ Roses en el Estadio Nacional, la gente esperaba a Pol afuera, todo el hincha (gritándole) ‘conche…, ordinario, pelotu…’ y salgó yo, con una polera de los Guns N’ Roses, una polera arremangada, unos bototos y mi mochila y se me acerca un guardia y me dice ‘no, no’ y yo ‘sale hue.. ‘”, comenzó señalando.

Para luego agregar: “No le di importancia, si le das importancia más hue.. se ponen. Abro la reja y se corrieron todos y cuando iba para allá (le gritan) ‘mal.. cul…'”, revelando que se giró para enfrentar al hincha, que se escondió entre el resto.

ver también ¿Puede volver? Cuentan la verdad de la salida de Emiliano Amor de Colo Colo

“Me fui al recital y llegué a la hora”, comentó, señalando que no iba a perderse el concierto. Pol me cag– el concierto ojalá lo metan preso en esta hue… porque le voy a sacar la chu…”, señaló entre risas.

Publicidad

Publicidad

Agregando que no fue necesario decirle nada el próximo entrenamiento del equipo. “No, el sabía que la requetecontra embarrado”.

Revisa el momento a continuación