Thor 4 | ¿Cuánto dura la película Thor: Love and Thunder de Marvel Studios?

¡Se acaba la espera! Este jueves 7 de julio se estrenará Thor: Love and Thunder en los diferentes cines del país, sin embargo, hoy miércoles los más fanáticos podrán disfrutar de las nuevas aventuras del Dios del Trueno en el preestreno exclusivo.

La cuarta película protagonizda por Chris Hemsworth seguirá al vengador en un proceso de búsqueda de paz interior y autodescubrimiento que se verá afectado con la llega del villano Gorr the God Butcher (Christian Bale).

Para enfrentarlo, deberá buscar nuevos aliados. Ahí aparecen los Guardianes de la Galaxia, Korg, Valkyria y Jane Foster (Natalie Portman) quien se verá transformada en Mighty Thor al poder levantar el poderoso martillo Mjolnir.

¿Cuántas horas dura Thor: Love and Thunder?

Para sorpresa de muchos fanáticos, la cuarta producción de Thor será una de los lanzamientos más breves de Marvel Studios en los últimos años. Sí, porque Thor: Love and Thunder tendrá una duración total de 119 minutos, es decir, 1 hora y 59 minutos.

De esta manera, se suma a otras producciones cortas como Thor: Love and Thunder se suma a películas cortas como Thor: The Dark World (112 minutos), The Incredible Hulk (112 minutos), Doctor Strange (115 minutos), Thor (115 minutos).