Thor: Love and Thunder ya está en los cines para que los fanáticos del personaje de Marvel Studios se rían y emocionen con la nueva historia del Dios del Trueno.

Con Chris Hemsworth en el rol principal, acompañado de Tessa Thompson como Valkyria, Christian Bale como Gorr y el regreso de Natalie Portman en el papel de Jane Foster/Mighty Thor; la cinta dirigida por Taika Waititi pretende tener un éxito similar a las demás películas del UCM.

Y con Thor 4 ya en cartelera, varios se preguntan del futuro del personaje que debutó hace varios años en Thor 1 y en Avengers. Mientras que quienes ya la pudieron ver, quieren saber detalles del final de Love and Thunder.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Thor: Love and Thunder. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué pasó con Thor en el final de Love and Thunder?

En el final de la película, luego de salvar a los Dioses gracias a que Jane/Mighty Thor derrotara a Gorr y rompiera su Necroespada, Thor ve en sus brazos cómo Jane muere tras ser consumida por el cáncer y utilizar demasiado tiempo el Mjolnir.

Fue un final triste para el Dios del Trueno luego de reencontrarse con su gran amor, pero también un nuevo inicio. Luego de conocer que Thor estuvo buscando el significado de la vida durante la película y encontrar no solo su camino, sino llenar su corazón, tiene una nueva tarea.

Gorr, ya sin los poderes que lo controlaban, decide pedirle a la Eternidad revivir a su hija, pero él no podrá cuidarla al estar a punto de morir. Ahí, le pide a Thor cuidar de su hija, a lo que el miembro de los Vengadores acepta.

Finalmente vemos a Assgard reconstruyéndose con sus héroes Valkyria, Korg, Lady Sif y Thor, quien ahora tiene una vida de padre junto a la hija de Gorr, llamada Love (e interpretada por la hija de Chris Hemswort, Sasha).

Juntos son compañeros de batalla y ahora al fin vemos a Thor con un propósito, con una razón de ser en su corazón en un emotivo final de la película.

¿Cuál es el futuro de Thor en Marvel Studios?

Diferentes teorías existían en el futuro del personaje, que con esta producción realizó su carta película en solitario, más que cualquier otro personaje de Marvel Studios. Además, participó en todas las películas de Avengers, lo que muchos creían que ya sería un descanso para Chris Hemsworth en el papel.

Sin embargo, la misma película confirma que no será la última vez que veamos a Thor. Luego de la segunda escena post-crédito, vemos la típica oración que coloca Marvel Studios en el final de sus producciones: "Thor regresará..."

Además, el actor ya había comentado a diversos medios que si bien siempre cree que será su última película como Thor, han aparecido nuevas ideas para seguir haciendo al personaje y si se presenta un nuevo proyecto, no dudará en aceptar.

La historia también deja algunas cosas inconclusas, ya que si bien Thor parece tener un final feliz con su hija, la primera escena post-crédito indica que un nuevo personaje irá a vengarse de él.

Por ahora de manera oficial no hay informaciones de un nuevo proyecto con el Dios del Trueno, y este 2022 queda el estreno de Black Panther: Wakanda Forever y ya hay confirmadas películas de Capitana Marvel, Guardianes de la Galaxia, Ant Man y más.