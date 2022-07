Marvel Studios vuelve al cine y ya está en cines Thor: Love and Thunder, la cuarta película en solitario del Dios del Trueno y el primero en tener más de tres producciones en el Universo Marvel.

Y es que al regreso de Chris Hemsworth, que su última aparición fue en Avengers: Endgame cuando partía al espacio exterior con los Guardianes de la Galaxia, también volvió en gloria y majestad Natalie Portman como Jane Foster.

Pero la talentosa actriz no volvió solo como la recordada científica de las primeras dos películas de Thor, sino que en su nuevo rol de Mighty Thor como se anunció tanto en la promoción como en los trailers.

Además de Hemsworth y Portman, también se anunció el regreso de Tessa Thompson como Valkyria y Taika Waititi en la dirección de Thor 4 y también en el rol de Korg.

Además, el reconocido actor Christian Bale cruzó la vereda a las películas de superhéroes como el villano Gorr, el Carnicero de Dioses en esta cinta.

Pero a pesar de estos personajes que ya se sabía que estarían en la película, hay bastantes sorpresas en Thor: Love and Thunder, con regresos de personajes, actores y una gran cantidad de cameos, algunos menos notorios que otros.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Thor: Love and Thunder. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Cuáles son los cameos y personajes que aparecen en Thor: Love and Thunder?

Son varios los personajes que tienen una aparición en Thor 4, algunas sorpresivas y otras totalmente inesperadas y que te detallamos a continuación en orden de aparición:

Los Guardianes de la Galaxia: Ya en los trailers se había adelantado que aparecerían los Guardianes, lo que tenía sentido ya que se fueron junto con Thor al final de Endgame. Aquí repiten sus roles en el inicio de la película Chris Pratt como Star-Lord, Dave Bautista como Drax, Karen Gillian como Nebula, Pom Klementieff como Mantis y Vin Diesel con Bradley Cooper en las voces de Groot y Rocket, respectivamente.

Pero aparece otro Guardián, ya que está con ellos Kraglin, interpretado por Sean Gunn (hermano del director James Gunn) y que no aparecía desde Guardians of the Galaxy 2, donde se quedó con los poderes de Yondu.

Darcy: el primer cameo es el de la amiga de Jane Foster, Darcy. Interpretada por la actriz Kat Dennings, quien apareció en las primeras dos Thor y también tuvo una participación en la reciente serie de Disney+, Wandavision.

Erik Selvig: Este personaje sí que no aparecía hace muchos años, desde Avengers: Age of Ultron. El doctor Selvig (Stellan Skarsgård), amigo de Thor y que trabajaba junto a Jane, tuvo una breve aparición por videollamada con Foster cuando busca una forma de sanar su cáncer.

Actores interpretados por Melissa McCarthy, Matt Damon, Sam Neill y Luke Hemsworth: En una nueva obra de teatro tal como en Thor: Ragnarok, tenemos de regreso a Damon interpretando a un actor que hace de Loki y al hermano de Chris Hemsworth, Luke, como un actor que hace al Dios del Trueno. Pero además, esta vez a la obra se suma Melissa McCarthy, quien actúa como Hela, la hermana de ambos en Thor 3 y quien fue interpretada por Cate Blanchett. Además, Sam Neill (Jurassic Park) actúa otra vez como el que hace de Odín. Y por último y casi imperceptible, aparece como director de la obra Ben Falcone, es esposo de McCarthy, quien dirige y actúa en comedias en la vida real.

Daryl: Esta fue una entretenida aunque poco notoria sorpresa. Y es que como un ciudadano de Assgard apareció Daryl, un personaje inventado en algunos cortos de Marvel Studios donde hace equipo con Thor mientras se desarrolla Civil War. Si bien estos cortometrajes fueron a modo de burla y no representaban una historia real del UCM, el actor que hizo de este huma común y corriente hizo su debut en esta película.

Lady Sif: Sin duda uno de los cameos más apreciados por los fans, ya que tras no volver a participar en las películas de Marvel tras Thor: Dark World, y que tuvo solo un cameo en la serie Loki, la actriz Jaimie Alexander volvió a interpretar a Lady Sif, siendo una de las víctimas de Gorr pero que logra ser salvada por Thor y es llevada a New Assgard.

Zeus:Este personaje ya se había adelantado en los trailers, ya que Russel Crowe debutó en Marvel como el Dios, quien se enfrenta a Thor y tiene una gran importancia en la primera escena post-crédito.

Celestiales: Si bien aparecieron solo unos segundos en el palacio de Zeus cuando Thor, Valkyria, Mighty Thor y Korg escapan, se ven a lo lejos dos Celestiales mirando esta escena, personajes muy poderosos que conocimos a cabalidad en la película Eternals.

El hijo de Heimdall: una de las sorpresas de la película fue saber que Heimdall, personaje interpretado por Idris Elba en las películas de Thor y que murió en Infinity War, había tenido un hijo. Este joven hereda los poderes de su padre y es clave en la pelea final contra Gorr.

Hércules: La gran sorpresa de la primera escena post-crédito es el Dios Hércules, quien hace su debut en el UCM en una escena que promete de cara al futuro no solo de este personaje, interpretado por Brett Goldstein, sino por cómo se enfrentará a Thor en el futuro.

Heimdall: y el último gran cameo fue Heimdall, volviendo al rol Idris Elba. En la segunda escena post-crédito el personaje recibe a Jane Foster en Valhalla, contando qué pasó con él luego de morir en manos de Thanos.

Bonus Track:

Elsa Pataky y sus hijos Tristan y Sasha: Un lindo cameo fue el que tuvieron la familia de Chris Hemsworth, ya que su esposa Elsa, también actriz y recordada en su rol de Elena en Rápidos y Furiosos, aparece como una novia lobo que tuvo Thor.

El hijo de Chris también tiene una mini aparición como un joven Thor, mientras que el rol más protagónico es el de Sasha, quien hace de la hija de Gorr y a quien adopta el Dios del Trueno en el final de la película, llamándose Love.