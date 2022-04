This is Us 6 | ¿Cuándo se estrena el último capítulo de la serie?

This Is Us, la serie sobre drama familiar de la NBC que sigue a la querida familia Pearson está llegando poco a poco a su final. Cargado de dramas y emociones, la sexta temporada, que se emite actualmente, concluirá una historia que comenzó en 2016.

Esta última entrega tiene la misión de resolver todos los misterios pendientes sobre cada uno de los personajes que dan vida al exitoso drama, especialmente con Rebecca, Kate, Kevin y Randall.

¡Alerta de spoilers!

Es así que en los próximos capítulos mostrarán qué sucederá con Kate y Toby después de su divorcio, siendo uno de los puntos más relevantes que mantiene en estado de ansiedad a muchos de sus seguidores.

Eso no es todo, porque también abordará qué ocurrirá con la enfermedad de Rebecca, Kevin y sus hijos, y Randall con su intención de ser Senador de la República.

¿Qué día se estrena el capítulo final de This Is Us 6?

De acuerdo a lo informado por la NBC, el último capítulo de la sexta y última temporada de This Is Us tiene contemplado su debut para el próximo 24 de mayo de 2022.

De esta manera, quedan menos de dos meses para el esperado final de los personajes interpretados por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron Cephas Jones y Jon Huertas.