La estrella de This Is Us protagonizará y producirá la nueva serie en ABC.

Con el pronto término de This Is Us, este es el nuevo proyecto de Milo Ventimiglia

Tras seis años al aire, el próximo 24 de mayo la familia Pearson se despedirá para siempre. Sí, como lo leíste, This Is Us, la serie creada por Dan Fogelman, donde los fans se emocionaron, divirtieron y entristecieron hasta las lágrimas llegará a su fin.

No obstante, uno de sus actores estrellas del drama de la NBC, que logró rápidamente ganarse el corazón de los fanáticos ya tiene un nuevo proyecto en camino.

Se trata de Milo Ventimiglia, quien dio vida a Jack Pearson, el padre de la familia, quien es uno de los personajes principales pero no comparte rol con los otros artistas debido a su muerte en el inolvidable episodio del incendio.

De acuerdo a lo que informó Deadline, Ventimiglia protagonizará y producirá un nuevo drama para la ABC titulado The company you keep, la historia que sigue al estafador Charlie y a la oficial encubierta de la CIA Emma, que tras una noche de pasión, conduce al amor, sin saber que están en curso de colisión profesional.

Mientras Charlie acelera el "negocio familiar" para poder salir definitivamente, Emma se acerca al criminal vengativo que tiene bajo control las deudas de la familia de Charlie, obligándolos a tener en cuenta las mentiras que han dicho para poder salvarse a sí mismos y sus familias de consecuencias desastrosas.

La nueva producción estará basada en el formato coreano My Fellow Citizens que duró más de 30 episodios en KBS2, y estará escrita por Julia Cohen (Degrassi, Dallas).