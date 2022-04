Este jueves se reveló los nombres de los nuevos actores que se sumaron al elenco de la tercera temporada de The Witcher, la exitosa serie de fantasía de Netflix basada en el videojuego del mismo nombre.

Esta nueva entrega, tendrá a monarcas, magos y bestias del continente compitiendo para capturar a Ciri de Cintra, mientras Geralt decidido a proteger a su familia recién reunida, la lleva a la clandestinidad.

La encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegida de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña, sin embargo, descubren que llegaron a un campo de batalla de corrupción política, magia negra y traición, por lo que deben arriesgarlo todo o arriesgarse a perderse para siempre.

Además de Cavill, el elenco está compuesto por Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer , Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch y Kaine Zajaz.

¿Qué actores se unieron al elenco de The Witcher 3?

Se trata de Robbie Amell, protagonista de Upload; Meng'er Zhang, de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos; Hugh Skinner, de Mamma Mia Here We Go Again!; y Christelle Elwin, de Half Bad.

Amell interpretará a Gallatin, un luchador nato que lidera un ejército de guerrilleros Scoia'tael que luchan en nombre de Nilfgaard. Por su parte, Zhang será Milva, una humana adoptada por las dríadas del bosque de Brokilon, es una cazadora feroz y talentosa.

Skinner interpretará al Príncipe Radovid, hermano menor del rey Vizimir, Radovid quien se encuentra repentinamente como un hombre en el interior de la inteligencia redaniana. Por último, Elwin interpreta a Mistle, miembro de The Rats, una pandilla de adolescentes inadaptados que roban a los ricos y se lo dan a sí mismos, y en ocasiones a los pobres.

La temporada 1 y 2 se encuentran disponible en Netflix.