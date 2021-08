The White Lotus | Quién es el compositor chileno que la rompe en la exitosa serie de HBO

En julio de este año debutó la mini serie The White Lotus a través de la plataforma de streaming HBO Max con un elenco lleno de estrellas como Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario y Connie Britton.

Esta serie cuenta la historia de un grupo de turistas que viajan a Hawai para vivir una vacaciones inolvidables, pero con el paso de los días, las cosas comienza a complicarse hasta transformarse en los peores días de descanso que podrían haber vivido en su vida.

Creada y dirigida por Mike White, esta trama está cargada de fuerte crítica social que se esconde detrás de cada uno de los cotidianos personajes. Podrás disfrutarla por HBO Max los domingos, día que se estrenan nuevos episodios.

¿Quién es el chileno que es responsable de la música en la serie?

El compositor detrás de la exitosa serie es Cristóbal Tapia de Veer, quién nació en Chile y vivió hasta los 15 años en el país. Luego se trasladó a Francia, para posteriormente instalarse en Canadá, donde estudió en el Conservatorio de Música de Québec.

El salto a componer para películas y series comenzó hace diez años, cuando conoció al director británico Marc Munden, quien se interesó en su música y le pidió componer para la serie "The Crimson Petal and the White". Luego trabajó con él en Utopía, mini serie que ganó el Emmy a mejor serie dramática en 2014.

Entre las producción donde ha trabajado se encuentra el capítulo final de la cuarta temporada de "Black Mirror", la película española "Ventajas de viajar en tren", y "Hunters", entre varias otras.

En cuanto a la música de la serie The White Lotus, el compositor recibió el encargo en febrero, grabó durante tres semanas y lo entregó en marzo. Actualmente, se encuentra trabajando en la banda sonora de una película que todavía no se conoce su nombre.