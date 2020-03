The Walking Dead "se contagia" con el coronavirus y anuncian que se aplaza el final de la décima temporada

The Walking Dead entra en la recta final de su décima temporada, pero los fanáticos deberán esperar para ver el último episodio de la sesión debido a problemas relacionados con la pandemia del coronavirus.

Este pasado domingo se estrenó el episodio número 13 titulado “What we become”, restando tres capítulos para el final de la temporada que tiene en lucha a los habitantes de Alexandria, los sobrevivientes de Hilltop y Oceanside contra los Susurradores.

Restando tres capítulos, la producción informó a través de sus canales oficiales que el episodio 16 se pospone por los retrasos generados por la epidemia del Covid-19.

“Desafortunadamente los eventos actuales han hecho imposible completar la postproducción del final de la temporada 10 de The Walking Dead, por lo que la sesión actual terminará con el episodio 15 el 5 de abril. El final planeado aparecerá como un episodio especial más adelante en el año”, informaron.

Agregan que “el final de la temporada 10 saldrá al aire a fines de este año como un episodio especial debido a retrasos en la postproducción causados por el Covid-19”.

Por su parte, el co-productor ejecutivo, supervisor de efectos especiales y director de varios capítulos, Greg Nicotero, explicó que “para aquellos que tienen curiosidad la postproducción involucra efectos visuales, música, mezcla de sonido y efectos de sonido. Este proceso generalmente dura aproximadamente 3 semanas antes la fecha de emisión. Me estoy enterando de esto al mismo tiempo que ustedes y es decepcionante, pero el episodio no decepcionará. Cuídense todos”.

De esta forma, los fanáticos de la serie de zombis podrán ver normalmente el episodio 14 y 15 (titulados Look at the flowers y The tower respectivamente) este 29 de marzo y 5 de abril.

“A certain doom” queda a la expectativa con fecha incierta, a la espera de ser fijado para su emisión antes de fin de año. Los amigos de Rick Grimes, Daryl Dixon y Michonne también sufren por la epidemia respiratoria del coronavirus.

A message about #TheWalkingDead finale delay from EP/VFX Master Greg Nicotero pic.twitter.com/t5Cj67Houy — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 24, 2020