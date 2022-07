AMC anunció a través de sus redes sociales, la fecha de estreno del primer tráiler de la tercera parte de la temporada 11 de The Walking Dead, episodios que cerrarán la historia que comenzó en 2010 para siempre.

La noticia se dio a conocer a pocos días de que se revelaran las primeras imágenes, donde se mostraba a los personajes principales y también a los enemigos.

Si bien, todavía no se ha mostrado ningún adelanto de los próximos ocho capítulos, la sinopsis adelanta que habrá un gran enfrentamiento entre Daryl, Carol, Maggie y el grupo de Negan contra el ejército de la Commonwealth comandadas por Mercer.

"En los próximos episodios finales de The Walking Dead, las amenazas acechan en cada esquina, vivas y muertas, ya que cada grupo continúa atrapado en situaciones incontrolables. La presión que se avecina está llegando a un día en que todos tendrán que rendir cuentas. ¿La suma de sus viajes individuales se acumularán en uno, o los dividirán para siempre?".

¿Cuándo se estrena el tráiler de The Walking Dead 11 parte 3?

El primer tráiler de la tercera parte de la temporada 11 de The Walking Dead se estrenará mañana viernes 22 de julio en la Comic-Con de San Diego. Eso no es todo, porque en la misma instancia también se mostrará el adelanto de Tales of the Walking Dead, serie que debuta el próximo 14 de agosto.