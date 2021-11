Jim y Pam son por lejos la pareja favorita de todos los fanáticos de The Office, sin embargo, su linda historia de amor casi se ve eclipsada por una traición, si no fuera por la intervención de Johh Krasinski.

El intérprete de Jim Halpert reveló que hubo una escena en la exitosa serie que se negó a filmar, en donde el vendedor de papelería iba a engañar a su esposa Pam (Jenna Fisher) durante la octava temporada del programa.

Krasinski se refirió a la escena durante una entrada para el nuevo libro sobre ña serie Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office, que escribió la también estrella de la serie Brian Baumgartner (Kevin Malone) .

Los showrunners en ese momento aparentemente habían planeado escribir una escena en el episodio 'After Hours', donde el personaje de Krasinski se "besaría" con Kathy, quien estaba reemplazando a Pam en la oficina mientras estaba con su licencia de maternidad.

"Esa es la única vez que recuerdo haberme negado...", dice Krasinski en el libro. "Recuerdo haber dicho cosas que nunca pensé que diría antes, como, 'No voy a filmar", dijo. escribe antes de explicar que llevó el tema al productor ejecutivo y director Greg Daniels.

“Mi sensación es que hay un umbral con el que puedes empujar a nuestra audiencia. Son tan dedicados. Les hemos mostrado un gran respeto. Pero hay un momento en el que si los empujas demasiado, nunca volverán. Y creo que si le muestras a Jim siendo infiel, nunca volverán".

Si bien la pareja pasó por muchos altibajos las últimas dos temporadas de la serie, la pareja se mantuvo unida al final de la novena temporada.