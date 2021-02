Disney buscará otra actriz para el rol de Cara Dune tras el despido de Gina Carano de "The Mandalorian"

El rol de Cara Dune en la serie "The Mandalorian" no quedará a la deriva tras el despido de la actriz Gina Carano por sus polémicas publicaciones en redes sociales, esto porque ahora se reveló que Lucasfilm buscará a otra actriz para el papel que además podría tener una continuidad en un spin off.

Así lo reportó el sitio especializado The Hollywood Reporter, donde hicieron un exhaustivo examen a los sucesos que condujeron a la salida de Carano de la popular serie.

Supuestamente, se había pensado en anunciar un spin off con el personaje de Cara Dune en el Disney Investors Day, pero entre la decena de series que se anunciaron para el universo de Star Wars ese día, tal producción quedó fuera y la actriz era imposible de contactar en vísperas del evento.

En ese momento estaba latente la reciente polémica por publicaciones de Carano que habían sido consideradas transfóbicas por parte de la opinión pública; un situación grave, considerando que Disney tiene lineamientos como empresa de no inmiscuirse en situaciones que puedan causar un revuelo político o de alto impacto mediático.

Todo vínculo entre Carano, Lucasfilm y Disney quedó desecho después de la publicación de una historia en la que comparaba el ser republicano en la actualidad con ser judío en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

Si bien Cara Dune no estaba contemplada para aparecer en el próximo proyecto de los creadores de "The Mandalorian", Dave Filoni y Jon Favreau, "The Book of Boba Fett"; si se espera que en el futuro se haga un nuevo casting para el papel, tanto por el desarrollo de la historia como por razones comerciales, ya que recientemente Hasbro detuvo la comercialización de todo tipo de figuras de acción y coleccionables relacionadas con el personaje.

La reacción al comportamiento de Gina Carano representa un "punto de inflexión" para la forma en que Disney conduce sus relaciones públicas, según THR. Esto sobre todo después de que Lucasfilm fue criticada por no salir a defender con mayor vehemencia los ataques racistas que sufrieron actores como John Boyega y Kelly Marie Trahn, a través de los años en que se estrenó la última trilogía de "Star Wars".

El nuevo rumbo ya se había dejado ver cuando la compañía salió a hacer frente con un comunicado ante los ataques racistas y amenazas que recibió la anfitriona del programa online The High Republic Show, Krystina Arielle.