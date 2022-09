The Last of Us | HBO revela el primer trailer oficial para la serie con Pedro Pascal y Bella Ramsey

Se acabó la espera. HBO finalmente lanzó el primer trailer de The Last Of Us, encabezado obviamente por el actor chileno Pedro Pascal y la actriz de Game of Thrones Bella Ramsey.

Se trata de la serie que adapta el popular videojuego de acción publicado en 2013 por desarrollador Naughty Dog.

La historia sigue a Joel (Pascal), quien tiene la tarea de acompañar a la adolescente Ellie (Ramsey) a través de un Estados Unidos post apocalíptico que ha sido devastado por una enfermedad mortal.

El elenco de la serie se completa con Gabriel Luna como el hermano menor de Joel, Tommy, junto a Merle Dandridge, Jeffrey Pierce y Anna Torv.

Este salto de formato también tendrá como estrellas invitadas a Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Lamar Johnson y Storm Reid.

En tanto, Troy Baker y Ashley Johnson, quienes interpretaron a Joel y Ellie en el juego original, también forman parte del equipo en roles que aún no se han revelado.

The Last of Us debutará durante 2023.