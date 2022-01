La actriz de Euphoria que se suma al elenco de The Last of Us de HBO

The Last of Us, la adaptación en serie de HBO del videojuego del mismo nombre, acaba de incorporar a una destacada actriz de la exitosa serie Euphoria.

La nueva producción está basada en el juego de Playstation creado por Naughty Dog del mismo nombre, "The Last of Us" se desarrolla en un mundo postapocalíptico después de que un virus mortal destruye casi toda la civilización moderna.

Joel (Pedro Pascal) es un hombre que es contratado para sacar e Ellie (Bella Ramsey), de 14 años, de una zona de cuarentena a una organización que busca una cura para el virus. Mientras ambos viajan por Estados Unidos, deben apoyarse para sobrevivir.

Conoce a la actriz de Euphoria que se sumó a The Last of Us de HBO

Se trata de Storm Reid, quien da vida a la hermana chica de Rue (Zendaya) en la exitosa serie Euphoria, interpretará a una niña huérfana de Boston que rápidamente se hace amiga de Ellie.

De hecho, la misma actriz comentó la noticia a través de sus redes sociales. "Tengo algunas NOTICIAS", tuiteó Reid al anunciar el papel. “Más que emocionado de unirme al elenco de #TheLastOfUs como Riley en @HBO. Pongámonos a trabajar. 2022 ya luce brillante”, manifestó en su Twitter.