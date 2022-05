El icónico programa de MTV que tendrá un reinicio en Paramount y no sabías

MTV anunció este miércoles que una de sus icónicas franquicias de telerealidad regresará a la pantalla de la mano de Paramount, la que tendrá un elenco completamente nuevo que se espera sea más diverso que el original.

Se trata de una serie spin-off de Laguna Beach: The Real Orange County, que fue creada por Adam DiVello, producida por Liz Gateley y Sean Travis, y protagonizada por Audrina Patridge, Heidi Montag, Spencer Pratt y Brody Jenner.

La producción tuvo un total de seis temporadas, que se emitieron entre el 2006 y el 2010, que se centró en la vida personal y profesional de varios hombres y mujeres jóvenes de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿Cuál es el icónico programa de MTV que tendrá un reboot?

El icónico programa que regresará a la pantalla es The Hills con un reinicio que se titulará The Hills: Next Gen, y que seguirá a un grupo de amigos veinteañeros y aspirantes a empresarios que alcanzan la mayoría de edad en un Los Ángeles muy diferente.

En esta ocasión, navegarán por realidades de raza, clase, identidad, adicción, drama familiar junto con la emoción del romance y el hecho de descubrirse a sí mismos.

Esta no será la primera vez que será revivida. En 2018 se hizo un reinicio llamado The Hills: New Beginnigs con el elenco original que duró solo dos temporadas.