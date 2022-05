The Flash | ¿Cuándo se estrena la novena temporada de la serie en The CW?

The CW dio a conocer, este jueves, un vistazo al calendario de transmisión de 2022-2023, donde se anunciaron todos los estrenos que habrán para los próximos meses, incluída la serie The Flash, la serie de DC de larga duración.

La serie sobre el hombre más rápido en el mundo protagonizada por el actor Grant Gustin, todavía no termina su octava temporada, pero los fanáticos ya se están preguntando cuándo se estrenará una nueva entrega.

Por el momento, se confirma que el protagonista será parte de la nueva entrega, pero todavía se está negociando los contratos con Candice Patton y Danielle Panabaker. Jesse L. Martin, quien interpretó al padre de Iris, Joe West, dejó la serie para buscar otra oportunidad.

¿En qué fecha se estrenará la novena temporada de The Flash?

De acuerdo a The CW, la novena temporada de The Flash no se estrenará hasta principios de 2023. No sé el único programa que no emitirá capítulos hasta el próximo año, Superman & Lois tampoco lo hará.

Pese a esto, el director ejecutivo de The CW, Mark Pedowitz, aseguró que la cadena "todavía estaba en el negocio de los superhéroes", cintando a Gotham Knights, que se estrenará en 2023, y a Stargirl, que debutará en otoño de este año en Estados Unidos.