The Falcon and The Winter Soldier: ¿Cuándo se estrena y dónde VER ONLINE el último capítulo de la serie Marvel?

Llegó el momento en que Sam Wilson y Bucky Barnes enfrenten la verdadera amenaza que significa el grupo terrorista Flag Smashers, de la mano del capítulo final de la primera temporada de The Falcon and The Winter Soldier.

La amenaza saltó desde Europa hasta las mismísimas calles de Nueva York para atacar directamente al Global Repatriation Council, su principal objetivo en la cruzada mundial del colectivo criminal.

La serie también debería sembrar las pistas para lo que le deparará el futuro a John Walker, tras conocer a la misteriosa Valentina Allegra de Fontaine, quien hizo su primera aparición en el quinto episodio de esta producción interpretada por Julia Louis-Dreyfuss.

Pero así como deberían llegar respuestas y resoluciones para el dúo de protagonistas, todo apunta a que la producción también allanará el piso para proyectar una segunda temporada de la ficción, además de las ramificaciones que tendrán los sucesos que hemos visto hasta ahora en la trama en términos de la visión general del Universo Cinematográfico Marvel.

La serie está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily Van Camp, Wyatt Russell. Además, cuenta con la dirección de Kari Skogland y el guión de Malcolm Spellman.

Falcon y el Soldado del Invierno es la segunda serie de Marvel Studios, después de que se estrenó WandaVision en enero pasado, producción que ya cuenta con todos sus episodios disponibles en Disney+. Próximamente, el servicio de streaming estrenará el 11 de junio de 2021 la serie Loki.

La gran pregunta que debe resolver The Falcon and The Winter Soldier es: ¿habrá una segunda temporada?

Día y hora: ¿Cuándo se estrena el capítulo 6 y final de The Falcon and The Winter Soldier en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

El último episodio de The Falcon and The Winter Soldier se podrá ver a partir de la madrugada de este viernes 23 de abril en la plataforma de streaming.

En Chile, el episodio se estrenará a las 03:00 horas del viernes. A las 05:00 horas verá la luz en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En tanto que en México llegará a las 02:00 horas. Mientras que en Perú, Ecuador y Colombia, el estreno será a las 03:00 horas. Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 04:00 horas.

Los suscriptores podrán conocer aún más sobre Falcon y el Soldado del Invierno en el

nuevo episodio de la serie documental Marvel Studios Unidos que llega el 30 de abril a

Disney+ y presenta un viaje detrás de las cámaras con imágenes exclusivas desde el set

de grabación.

Online: ¿Dónde ver por streaming el capítulo 6 y final de The Falcon and The Winter Soldier en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

El cierre de la primera temporada de la serie Marvel estará disponible exclusivamente en Disney+ y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.