The Boys: Confirman tercera temporada para la serie y celebran con un asqueroso nuevo clip

La popularidad de "The Boys" es indiscutible y ante el entusiasmo del público por el estreno de la segunda temporada, la tarde este jueves Amazon Prime Video confirmó que habrá una tercera tanda de episodio para la ficción inspirada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson.

El anuncio llegó de la mano con el panel que los responsables de la serie hicieron en el marco de la Comic Con at Home, donde el creador Eric Kripke indicó que "Amazon, en un empujón desafiante e histórico para expandir su demográfica de 'raritos', le dio luz verde a la temporada 3 de The Boys".

"Los guionista y yo estamos trabajando duro en la sala (virtual) de guiones y estamos tristes de anunciar que el mundo nos ha dado demasiado material. Esperamos comenzar a grabar a principios de 2021, pero eso depende de un virus microscópico", añadió.

En el mismo panel además revelaron detalles del segundo ciclo, asegurando que lo que vendrá será "más intenso, más loco, más emocional y con un elevado riesgo".

La temporada que se encuentra apenas a un mes de su estreno apuntará sus dardos a la supremacía blanca, el racismo sistemático y "todas esas cosas malditas que apestan".

En la misma instancia el equipo compartió un asqueroso nuevo clip, en que The Boys se enfrentan a The Deep en medio de una persecución acuática en la que terminan embarrados con las entrañas de una ballena. El clip lo puedes revisar a continuación:

And you thought the dolphin was bad... Season 2 is fucking diabolical! pic.twitter.com/odAyY23pSC