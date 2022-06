Un inesperado y explosivo cameo fue lo que trajo consigo el primer episodio de la Temporada 3 de The Boys, en su retorno brutal y triunfal a Amazon Prime Video. La producción tuvo como invitada especial a una superestrella de Hollywood y se lo había tenido bien guardado, porque además interpreta a un inesperado personaje. Se trata de Charlize Theron.

Hughie, Butcher, Mother’s Milk, Kimiko y Frenchie continúan en su misión de exponer las verdades sobre The Seven y Vought, el conglomerado multibillonario que administra a los superhéroes y oculta sus sucios secretos.

Aunque ahora las cosas están estructuradas de manera diferente. Butcher está bajo las órdenes de Hughie, quien está trabajando para la senadora responsable del control de Supes, mientras Leche Materna se ha alejado de las principales labores del equipo.

Eso sí, Homelander sigue igual de demente o peor al ver que ha perdido poder en The Seven, mientras Starlight se alza como una verdadera amenaza para él.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto los primeros episodios de The Boys 3 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer AQUÍ ---

The Boys | ¿Quién aparece con un cameo en la serie?

Convertida prácticamente en la reina de los cameos este año, después de haber aparecido como Clea en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Charlize Theron no se perdió la oportunidad de figurar en The Boys cuando la invitaron.

¿Cuál es su rol en la serie de Amazon Prime Video? Es tan inesperado como su aparición en el programa, ya que figura en los primeros minutos del capítulo 1 de la ficción.

Theron interpreta a Stormfront, en una escena en la que Homelander la enfrenta con un paraje urbano destruido de fondo. En ese momento, el héroe la tilda de nazi, advirtiéndole que impedirá el avance de sus malvados planes.

Entonces, Stormfront lo desafía a un inevitable enfrentamiento, no sin antes cuestionarle que ambos podrían haber gobernado el mundo. Pero las estratagemas fascistas de la villana están completamente fuera de lugar para Homelander, por lo que recibe el apoyo del resto de Los Siete, para lucharn ante su amenaza.

La escena concluye con un choque de rayos entre ambas partes y es entonces que se revela que en realidad es un pasaje de la película El Amanecer de los Siete, producida por Vought.

Cuando las cosas vuelven a tomar sentido. En el final de la segunda temporada, Stormfront quedó vastamente dañada por la desesperada reacción de Ryan, algo que obviamente provocó que no estuviese disponible para filmar la película. Por eso, llamaron a Charlize Theron para interpretarla.

Aunque por otro lado, Vought tenía que arreglar el desastre de relaciones públicas que le provocó el destape de la naturaleza nazi de la villana. La idea es que deben separarse lo más posible de ella, por lo que así como en The Boys, también la convirtieron en villana para esta película ficticia.

Así, se lavaron las manos para culparla de las debacles pasadas, en un colosal lavado de imagen para la empresa.

Como la participación de Charlize Theron es una ficción dentro de otra ficción, es muy poco probable que vuelva a aparecer en el resto de los capítulos, pero al menos ya se robó los primeros momentos del retorno de la serie.