The Boys 4 | ¿Qué personajes no estarán en la cuarta temporada de la serie de Prime Video?

El electrizante final de la tercera temporada de The Boys dejó a los seguidores de la ficción de Prime Video sorprendidos tras la gran batalla que ocurrió en los últimos minutos, sumado a la salida de importantes personajes que no regresarán a la ya confirmada cuarta entrega.

El noveno capítulo de la historia mostró la gran batalla entre Queen Maeve (Dominique McElligott), Soldier Boy (Jensen Ackles) y Butcher (Karl Urban) contra Homelander (Antony Starr). Sin embargo, el ataque de Soldier Boy contra Ryan cambió la visión de los superhéroes que se encontraban en combate.

Al demostrar que es un ser mucho más poderoso y más terrible que Homelander, Maeve saltó de la torre junto a Soldier Boy para evitar que matara a todos los presentes.

Los medios de comunicación anunciaron la muerte de Maeve, pero afortunadamente para los seguidores del personaje ella sigue con vida y está viviendo escondida de Homelander junto a su novia Elena.

Queen Maeve muere en los cómics, situación que el showrunner de la serie Eric Kripke se negó a repetir en el programa, señalándole a TVLine que se rehusaba a pertenecer al listado de series que asesinan a los personajes LGBTA+.

Por otra parte, Soldier Boy fue colocado en una cámara criogénica donde ya no será una amenaza para nadie. Por lo mismo, muchos se preguntan si el personaje de Jensen Ackles estará presente en la nueva temporada.

¿Qué personajes no estarán en la cuarta temporada de The Boys?

Entre los personajes que no regresarán a la próxima entrega se encuentra Soldier Boys, personaje de Jensen Ackles y Queen Maeve interpretada por Dominique McElligott. Sin embargo, el showrunner de la serie Eric Kripke enfatizó en que la ausencia de ambos no será para siempre, dejando abierta la posibilidad del regreso.

En conversación con TVLine Kripke señaló sobre Soldier Boy que “probablemente no aparecerá en el corto plazo. Pero hay una razón muy específica por la que no lo matamos”.

“La serie no va a terminar sin que Soldier Boy vuelva a aparecer. Para que la historia vaya donde necesitamos que vaya, a veces hay que poner a los personajes en el banquillo durante un minuto. Pero el hecho de que estén en el banquillo no significa que no volverán al juego", expresó.

Sobre Queen Maeve declaró algo similar, enfatizando que su camino solamente se encuentra en pausa. “[Maeve y Dominique] definitivamente se tomarán un descanso… pero la serie definitivamente no terminará sin volver a ver a Maeve”, dice Kripke.