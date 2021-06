Confirman que Robert Rodríguez dirigirá capítulos de The Book of Boba Fett

El reconocido director Robert Rodríguez volverá al universo de Star Wars para encabezar múltiples capítulos de lo que será la nueva serie The Book of Boba Fett, el sorpresivo spin off de The Mandalorian protagonizado por Temuera Morrison.

De hecho, fue el mismo actor quien confirmó la noticia sobre que Rodríguez dirigió más de uno de los episodios que tendrá la serie, mientras conversaba con Rotten Tomatoes y alababa la dinámica que el realizador implantó en el retrato de Fett.

"Trajeron a Robert de vuelta para que dirigiera algunos más. Hay unos directores maravillosos involucrados. Es difícil trabajar ahora, en lo que hacemos ahora, todo un nuevo sistema, con la Covid en el lugar, hay protocolos de salud y seguridad", comentó Temuera Morrison.

Robert Rodríguez, reconocido por Sin City, Alita: Battle Angel y la saga Spy Kids, fue el responsable de comandar el episodio de la segunda temporada de The Mandalorian que marcó el retorno en gloria y majestad del personaje cazarrecompensas a la franquicia, Chapter 14: The Tragedy.

En la historia, Fett reaparece trabajando junto a la mercenaria asesina Fennec Shand, al mismo tiempo que exige recuperar su icónica armadura mandaloriana. Las cosas dan un vuelco, cuando Boba Decida iniciar una alianza con Din Djarin para salvar a Grogu de las garras de Moff Gideon.

Rodríguez ahora también están involucrado en The Book of Boba Fett como productor.