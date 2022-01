"Desenmascara la verdad": The Batman estrena impactante nuevo poster con Robert Pattinson

La nueva cinta sobre el héroe de ciudad gótica acaba de lanzar el nuevo poster, dejando a los fans completamente sorprendidos y con Robert Pattinson luciéndose en la imagen como The Batman.

Con la frase "desenmascara la verdad", el nuevo poster entrega detalles de como se viene la nueva historia del enigmático personaje. Esta oración se repite también en el tráiler de la cinta de Matt Reeves, en donde The Riddler (El acertijo) le señala a Batman: "Confío en ti para desenmascarar la verdad sobre este pozo negro que llamamos ciudad. Tú también eres parte de esto".

Recordemos que en el adelanto de la nueva cinta se ve a Robert Pattison y Zoe Kravitz, quienes interpretan a Batman y Catwoman respectivamente, uniendo fuerzas para salvar a la ciudad.

La pareja se unirá contra el villano Riddler (Paul Dano), un asesino en serie que está obsesionado con la familia Wayne. Por lo que ambos deberán confiar en el otro para poder salvar a Gotham City de uno de sus habitantes más malvados.

Luego que el acertijo le indicara que también era parte de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, Wayne responde: "¿Cómo soy parte de esto?", A lo que The Riddler agrega: "Oh, realmente no eres tan inteligente como pensé que eras... Bruce Wayne".

El avance deja entrever que el mayordomo de Wayne, Alfred (Andy Serkis) está involucrado de alguna manera con el conflicto que ocurre, luego de que Wayne lo acuse de mentir.



¿Cuándo se estrena The Batman?





La película llegará a la pantalla el próximo 4 de marzo. Su estrenó estaba inicialmente programado para realizarse el 25 de junio del 2021, sin embargo, la pandemia mundial provocada por el coronavirus retrasó su estreno.

Revisa el tráiler a continuación.