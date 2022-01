The Batman | ¿Qué manifestó Robert Pattinson sobre Bruce Wayne en su nueva película?

The Batman ha dado mucho que hablar durante los últimos días, y no solo por la clasificación de la Administración de Clasificación y Calificaciones de la MPA que la calificó con nota PG-13, es decir, para mayores de 13 años, sino porque recientemente el protagonista de la historia comentó sobre su personaje.

Recordemos que la película dirigida por Matt Reeves, mostrará los primeros años de Batman como el vigilante de Ciudad Gótica, donde el héroe no duda en usar gran violencia para llevar a cabo sus objetivos.

No solo eso, porque en el camino se encontrará con algunos villanos como El Pinguino y El Acertijo, siendo este último el que le dará más dolores de cabeza debido a que está detrás de la clase alta de Gotham.

¿Qué dijo Robert Pattinson sobre Bruce Wayne en The Batman?

En una reciente entrevista a The Daily Record, el actor ha dado a conocer nuevos detalles sobre el tratamiento que se le ha dado al personaje de DC Comics: Bruce Wayne/Batman.

"Necesitaba conocer la mayor cantidad posible de la historia del personaje para ver lo que realmente no se había hecho... La gente ve a Batman como un personaje heroico, pero en nuestra historia realmente se cuestiona cuál es la naturaleza de un héroe y eso le da muchos ángulos diferentes".

No cabe duda que si en un comienzo los fans no estaban de acuerdo con la elección de Pattinson como el personaje, poco a poco está comenzando a encantarlos y eso que no es el único al que se le verá interpretándolo ya que recordemos que también lo harán Ben Affleck y Michael Keaton.

Por ahora, solo queda esperar hasta el próximo 4 de marzo para su estreno en cines.