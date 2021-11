The Batman | Robert Pattinson es alabado por Zoë Kravitz por su papel como Batman

The Batman, la nueva película dirigida por Matt Reeves ha dado mucho que hablar desde que se relevaron algunas imágenes en el DC FanDome del año pasado, y desde que la producción prometió que será más oscura y fiel a la historia del personaje.

La cinta será protagonizada por el destacado actor Robert Pattinson como Batman y también contará con la participación de otra destacada actriz Zoë Kravitz, quien dará vida a Catwoman.

La actriz de la aclamada serie 'Big Little Lies' contó recientemente que ya "pudo ver algo" de The Batman, y aunque aseguró que no puede mencionar nada al respecto, adelantó algunos detalles.

En este sentido, Kravitz destacó el trabajo de Pattinson, quien fue confirmado como Bruce Wayne en 2019.

"Rob es perfecto para el papel. Fue increíble. Su transformación fue de otro mundo”, manifestó la actriz.

Eso no es todo lo que comentó la intérprete, ya que también tuvo palabras para el director. "Tiene mucho corazón y se preocupa mucho por los personajes. Estoy muy entusiasmada por que pueda irse de vacaciones porque se lo merece. Espero que los fans la amen porque trabajó muchísimo en esto”, pronunció la actriz.

¿Cuándo se estrenará The Batman?

The Batman, la nueva película de DC, tiene contemplado su estreno oficial para el 4 de marzo de 2022.