"Tenía grandes pelones": Pamela Leiva cuenta cómo combate la caída de su cabello tras operación

La humorista Pamela Leiva se refirió al problema que ha sufrido hace más de una década y que se ha agravado en los últimos meses producto de la pandemia.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la artista contó detalles de cómo ha tenido que combatir la perdida de su cabello desde 2010 tras realizarse una cirugía bariátrica. “Me habían advertido que eso iba a pasar, pero nunca pensé que iba a ser tanto pelo“, dijo luego de darse cuenta que tenía “un pelón del porte de una moneda de 100”.

Leiva relató que "en ese tiempo estaba trabajando en "No eres tú soy yo", de Zona Latina, y el director me mandaba a maquillarme la cabeza porque con las luces se me veía el casco brillante, entonces con la sombra me pintaban”.

“Con el tema de la pandemia se me empezó a caer muchísimo el pelo, cuando me toqué esa piel lisa en la cabeza casi me da un infarto”, aseguró.

Dado esto, se dirigió al cirujano que la operó, quien le recomendó que comenzara a tomar vitaminas. “Paró un poco la caída, pero no me crecía mucho pelo hasta que me hice mesoterapia (combinación de principios activos que se inyectan a través de pequeñas punciones en el cuero cabelludo)”, indicó.

El reconocido cirujano, Pedro Vidal, quien operó a Pamela Leiva, señaló que esto ocurre en los pacientes que se hacen este procedimiento debido a que "no tiene el estómago con el sistema de absorción que naturalmente tenemos. Por lo tanto, tiende a tener algunos inconvenientes como la pérdida del cabello”.

En el caso de la comediante, fue diagnosticada con una alopecia areata por estrés y por falta de nutrientes. “Hoy estoy con tratamiento de vitaminas. Tomo 50 mg. de zinc en las mañanas y una pastilla de magnesio en las noches. Voy a controles seguidos”, detalló.