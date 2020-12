“Tears of Gold”: La espectacular colaboración de David Bisbal con la artista country Carrie Underwood

El cantante David Bisbal junto a la artista Carrie Underwood se unieron para crear la canción "Tears of Gold", el primer tema que une a estos dos músicos y que marca la apuesta del hispano cantando en inglés.

"Tears Of Gold" habla de esa relación que sufre una pareja por culpa de la distancia, fiel reflejo de lo que muchas parejas han tenido que vivir debido a la pandemia del Covid-19. Una canción que además viene acompañada de un videoclip.

“El video rodado en Los Ángeles fue muy especial porque me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe. Espero que disfrutes la mezcla de country y pop de ‘Tears of Gold tanto como nosotros”, señaló Bisbal.

Recordemos que el músico hispano tiene entre sus últimos éxitos, la canción "A partir de hoy" con Sebastián Yatra, “Perdón” con Greeicy, además del recientemente publicado “Abre la Puerta” con Alejandro Fernández.

Revisa el video del single a continuación: