Rocío Marengo revela incómodo momento que vivió con David Bisbal en el Festival de Viña

La modelo y figura televisiva argentina, Rocío Marengo, estuvo presente en el live de Instagram "Cuento Corto", que conduce Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

Durante la conversación, la trasandina recordó una incómoda anécdota que involucra a un exitoso cantante que conquistó viña en más de una ocasión.

“Simpáticos en Viña en montón. El conocer a tantos artistas, que aparte son muchos días que ellos están ahí en Viña, donde nos cruzamos continuamente y por lo general van todos con muy buena onda", comenzó señalando.

Sin embargo, hubo uno que dejo una mala impresión en la ex participante de MasterChef Celebrity. “tengo uno que lo tengo como el más pesado y disculpen si hay fanáticas. Uno que me caí y me pasó por arriba. Ese da para cuento corto".

Marengo comentó que todo sucedió mientras ella trabajaba para La Movida del Festival. “Me manda Lucho Jara y todo su equipo a hacer una nota con David Bisbal. Y la conferencia de prensa, que son fomes, porque va, habla, sentado, todos hacen una pregunta, yo quería otro tipo de entrevista".

“Entonces con la producción dijimos ‘lo agarramos antes de entrar a la conferencia’. Entonces estaba llegando David Bisbal, lleno de cámaras y de fans, yo me cruzo por el camino y me tiro al piso, me hice la desmayada". indicó Rocío.

“Iba caminando y yo me tiro, para que el tipo me quiera levantar y yo ya tenía la nota. Esa era mi nota". comentó Rocío, quien no contaba con la actitud que tendría el cantante de "Ave María". "¿Y puedes creer que me pasó por arriba?" Fue una actuación. Me tiré pensando que él iba a decir ‘pobrecita chica, la notera, la periodista’. No, olvídate. Les dijo a los de seguridad ‘sigamos, se tiró a propósito’. Quedé desmayada ahí con mi cámara, con los productores. Lo odio”, concluyó su relato.