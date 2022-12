La cantante Taylor Swift es una de las artistas más populares del momento, y que hace unas semanas anunció su gira mundial llamada “The Eras Tour”, luego del estreno de su nuevo álbum “Midnights” con el que hizo historia al ocupar todos los puestos en el ‘top ten’ del Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Swift debutará como directora

La cantante, que ha dirigido un corto y algunos videos musicales, se prepará para dirigir una película que será producida por Searchlight Pictures y que estará basada en un guión original escrito por ella misma.

Aún no existen detalles sobre la película que Swift dirigirá, de hecho no hay ni título, sinopsis o actores confirmados, aunque conociendo a sus fans, no sería nada nuevo que Taylor Swift ya haya dejado algunos ‘easter eggs’ sobre el film.

Hay que recordar que el cortometraje de 14 minutos All Too Well: The Short Film basado en la canción de su disco “Red (Taylor Version)” fue dirigido por ella misma y tiene como protagonistas a Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (Teen Wolf), siendo presentado en el Festival de Cine de Toronto en septiembre de 2021.

No es sorpresa que Swift decida incursionar en el mundo del cine, ya que si bien es la primera vez en que dirigió un cortometraje, Taylor Swift ha dirigido varios videos musicales como el aclamado video de la canción “The Man” que le dió el premio a Mejor Dirección en los MTV VMAs en 2020.

Un tour mundial que desató la locura de los fans

Debido al éxito de su décimo álbum de estudio “Midnights”, Taylor Swift anunció un tour mundial que comenzará en Estados Unidos llamado “The Eras Tour”, con el que colapso el sitio de venta de entradas Ticketmaster, y con el que podría llegar a Chile por primera vez cuando se anuncien más fechas.

Es en este en el que la artista mostrará las diferentes eras musicales de su carrera, considerando las canciones de sus discos regrabados.

Hay que señalar que Swift decidió regrabar sus seis primeros discos con el fin de tener el control total de los derechos de sus canciones luego de que Big Machine Records, la primera compañia en la que estuvo, vendiera el catálogo de sus seis primeros discos a Ithaca Holdings, compañía de Scooter Braun, quiénes no dejaron a la artista comprar la masterización de sus canciones.

Esta es la razón que llevó a Swift a regrabar sus discos para poder tener el control total sobre sus canciones y así comercializar su trabajo como ella decida, los que actualmente son Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version).