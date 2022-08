Taylor Swift fue la gran ganadora de los MTV Video Music Awards 2022 durante la noche de este domingo 28 de agosto, tras llevarse el premio al Video del año.

La cantautora estadounidense se llevó el trofeo persona luna por su trabajo en el video musical de 10 minutos de "All Too Well" (Versión de Taylor).

En el momento de subir al escenario y agradecer el galardón, la intérprete de grandes canciones como Love Story, You Belong With Me y Blank Space, entre muchas otras, sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar la fecha que saldrá su próximo álbum.

Si bien anunció el día del lanzamiento, recién a las 00:00 horas reveló el nombre y más detalles de su nuevo proyecto musical.

A través de su cuenta de Instagram, Swift publicó “Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrán el 21 de octubre. Encuéntrame a medianoche”.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Taylor Swift?

El nuevo álbum de Taylor Swift, que fue descrito como una "colección de canciones escritas en medio de la noche, un viaje a través de terrores y dulces dueños", saldrá el próximo 21 de octubre.