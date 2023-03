De un año para el otro y con tan solo un examen preventivo la presentadora de televisión Claudia Conserva nos dió la lamentable noticia de que padecía cáncer de mama, una lucha que ya llega nueve meses que la ha convertido en un luchadora constante de esta terrible enfermedad, poco a poco la ex integrante de las Milf ha ido registrando en su cuenta de Instagram su duro proceso, el cuál ahora se transformó en un documental llamado “Brava”.

La animadora realizó una publicación en su Instagram dónde comentó sobre su documental “ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos”. Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento” señaló. A esto agregó que “decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias ante esta enfermedad. Este documental se llama "Brava”. Agradezco a TVN por presentarlo en su pantalla, para poder repetir, urgentemente, que un diagnóstico a tiempo puede salvarte la vida”.

TVN reveló las primeras imágenes del documental de Claudia Conserva

Tras confirmar que el documental fue grabado y producido por la misma presentadora de televisión, durante el matinal “Buenos Días a Todos” revisaron en exclusiva un adelanto de los registros que próximamente serán exhibidos por las pantallas de TVN. La reacciones de los animadores e integrantes del matinal fueron instantáneas incluso hasta llegar a las lágrimas a ver las fuertes imágenes de la presentadora devastada por esta horrible enfermedad.