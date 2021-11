Este sábado 6 de noviembre, la reconocida plataforma de streaming Netflix, publicó en sus redes sociales el tráiler oficial de la cuarta temporada de la exitosa serie Stranger Things.

Esta nueva temporada, mostrará la vida de Eleven (Millie Bobie) lejos de Hawkins, viviendo como una adolescente común dentro de un colegio donde enfrentará ciertos problemas. La joven le escribe una carta a Mike diciéndole que no puede esperar a verlo en las vacaciones de primavera, las que promete serán las mejores de la historia.

Sin embargo, como ha sido la costumbre el grupo debe vivir aterradores momentos. En el teaser se ve al grupo de amigos siendo perseguidos por agentes del gobierno, algunas explosiones y harto drama.

Pese a que el video no muestra la fecha de estreno, hace pocos minutos la N roja anunció la fecha de estreno en un nuevo video que muestra distintos títulos que parecen ser los nombres de los capítulos que tendrá esta nueva entrega.

A continuación te contamos todos los detalles de Strager Things 4.

¿Cuándo se estrena?

De acuerdo al adelanto publicado por Netflix, la temporada cuatro de Stranger Things se estrenará durante el verano de 2022 en Estados Unidos.

Eso no es todo, porque además como adelantábamos anteriormente, el video muestra los nombres de los nueve capítulos que tendrá la serie. Estos son:

- The Hellfire Club

- Vecna's Curse

- The Monster and the Superhero

- Dear Billy

- The Nina Project

- The Dive

- The Massacre at Hawkins Lab

- Papa

- The Piggyback