Quedan solo horas para disfrutar de la segunda parte de Stranger Things 4 en Netflix, serie de los hermanos Duffer que, a diferencia de las entregas anteriores, contará con dos episodios de larga duración.

Los adelantos de los nuevos capítulos han mostrado lo que llegará el enfrentamiento final entre Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown y Vecna, el villano de Jamie Campbell Bower, quien además es el primer paciente de Brenner y con quien la protagonista comparte ADN.

Eso no es todo, porque hace algunos días, el actor que interpreta a Will Byers anticipó que en los nuevos episodios podrían haber algunas muertes, aunque no especificó exactamente de quien se trataría.

Además, en una reciente entrevista, Sadie Sink compartió algunos detalles sobre lo que sucederá con su personaje Max Mayfield en el segundo ciclo de la cuarta temporada.

Todos estos antecedentes nuevos han hecho que los fanáticos están ansiosos por conocer qué ocurrirá en el final de temporada de la popular serie de misterio adolescente, cuyo término llegará con la quinta entrega.

¿Qué pasará con Max en los últimos capítulos de Stranger Things 4?

En conversación con The Hollywood Reporter, Sink manifestó que pese a que Max logró salvarse de Vecna con la ayuda de sus amigos, todavía no está fuera de peligro, por lo que deberá ser "más valiente que nunca" si quiere sobrevivir.

"El viaje de Max en el Volumen 2, creo que trata sobre cómo tiene que tomar algunas decisiones realmente valientes. Y ya lo ha hecho, pero creo que realmente tiene que dar un paso adelante y ser más valiente que nunca", expresó la actriz.

Sadie agregó "Así pues, ese era un lado agradable de ella para ver; haciéndose cargo de su propia vida, su propio destino y tomando una posición en lo que siempre ha sido buena, pero esto es al extremo".

"Por lo tanto, es agradable ver ese lado más feroz de ella, que pudimos vislumbrar en la última parte del episodio cuatro cuando elige pelear. Así que supongo que un poco más de eso", concluyó.

Los dos últimos capítulos de Stranger Things 4 se estrenarán este viernes 1 de julio mediante Netflix.