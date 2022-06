Stranger Things estrenó hace algunas semanas los primeros capítulos de su cuarta temporada. Nuevos personajes, más misterio y un nuevo villano impactaron a los seguidores de la producción de Netflix, no obstante, una de las estrellas de la serie asegura que el segundo volumen de la nueva entrega será más sorprendente que la anterior.

La cuarta temporada continuó con los eventos de la tercera temporada, en donde los Byers junto a Eleven (Millie Bobby Brown), afligidos por todo lo ocurrido, se mudaron de Hawkins, eligiendo California como su nuevo hogar, mientras que Joyce (Winona Ryder) sigue apenada por la muerte de su pareja, Jim Hopper (David Harbour).

Por su parte, MIke, Dustin y Lucas intentan vivir una vida normal, pero como era de esperarse, dicha tranquilidad durará poco ya que inesperados sucesos amenazan con destruir todo lo que han construido y ponen en peligro a toda la comunidad. Por lo que el grupo de amigos deberá unir fuerzas para combatirlo.

El segundo volumen llegará a la pantalla el próximo 1 de julio con sus dos episodios finales, los cuales mostrarán la despedida de importante personaje, según lo que reveló Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, en una entrevista en el programa de Jimmy Fallon.

¿Morirá alguien en la cuarta temporada de Stranger Things?

Lamentablemente para los fans sí. El actor reveló que un importante personaje tendrá un final dramático en los capítulos finales en la cuarta entrega.

"Puedes esperar del Volumen 2, tenemos algunas muertes por venir, algo de sangre y un gran...", bromeó Schnapp. , antes de que Fallon lo interrumpiera para decir: “Vaya, eso es un gran spoiler. ¡Amigo, acabas de decir algo que no puedes decir!”. a lo que la estrella de Stranger Things respondió: “No, pero no dije quién”.

Revisa la entrevista a continuación.