Sin duda uno de los aspectos más llamativos de Stranger Things 4 es su banda sonora, sobre todo después de que Running Up That Hill, de Kate Bush, se ha convertido en un fenómeno del streaming al ser un aspecto crucial en la actual temporada de la serie de Netflix.

Pero la banda sonora incluye muchas más canciones y temas reconocidas que ambientan la producción de los Hermanos Duffer, que van desde el pop más pegajoso hasta el rock más animado.

Así, suenan otras como Detroit Rock City, de KISS; Psycho Killer, de Talking Heads; California Dreamin', de The Beach Boys; Play With Me, de Extreme; o Rock Me Amadeus (The Gold Mix), de Falco.

La banda sonora está disponible en las principales plataformas de streaming musicales, pero para los más nostálgicos también será editada en CD y casete, a partir del 9 de septiembre.

En tanto que las ediciones en vinilo de 2 LP de 12 pulgadas del álbum están programadas para su lanzamiento a finales de este año.

Stranger Things 4 | ¿Qué canciones aparecen en la serie de Netflix?

Las principales canciones de Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4 (incluidos el Volumen I y el Volumen II), que estarán en las ediciones físicas, son las siguientes:

1. Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) - Journey

2. California Dreamin' - The Beach Boys

3. Psycho Killer - Talking Heads

4. Running Up That Hill - Kate Bush

5. You Spin Me Round (Like a Record) - Dead or Alive

6. Chica Mejicanita - Mae Arnette

7. Play With Me - Extreme

8. Detroit Rock City - KISS

9. I Was A Teenage Werewolf - The Cramps

10. Pass The Dutchie - Musical Youth

11. Wipeout - The Surfaris

12. Object Of My Desire - Starpoint

13. Rock Me Amadeus (The Gold Mix) - Falco

14. Travelin' Man - Ricky Nelson

15. Tarzan Boy - Baltimora

16. Dream A Little Dream Of Me - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

Stranger Things 4 | ¿Dónde escuchar la banda sonora?

Si no quieres esperar a las ediciones físicas de la banda sonora, ya puedes escuchar todos sus temas en plataformas digitales.

Pero no sólo eso, porque aparte de los 16 tracks, también se han incluido otras canciones de las temporadas previas en el listado.

Puedes escuchar la lista a continuación: