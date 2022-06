Stranger Things está a pocas horas de finalizar su cuarta temporada, la cual estrenará sus dos episodios finales este viernes 1 de julio, los que tienen una duración mucho más larga que sus predecesoras.

En este nuevo ciclo, se vio qué pasó con los protagonistas tras los eventos de la tercera temporada, en donde se presume que Jim Hopper (David Harbour) falleció, lo cual se comprobó rápidamente que no fue así y está detenido en Rusia, realizando trabajos forzados. Situación de la que sus seres queridos no están enterados por lo que continúan lamentando su partida.

Eleven (Millie Bobby Brown) junto a los Byers se mudan a California, mientras que su grupo de amigos continúan lidiando con las consecuencias de los sucesos del ciclo anterior. La nueva temporada presenta a un nuevo villano llamado Vecna, que esconde un gran pasado que se relaciona con Eleven.

La ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer estrenó sus primeros siete capítulos el pasado 27 de mayo, mientras que la segunda parte está muy cerca de regresar a la plataforma de Netflix.

La división de la cuarta entrega se debe a la longitud de los episodios, los cuales son muchos más extensos que en temporadas anteriores.

¿Cuál es la duración de los capítulos de la cuarta temporada de Stranger Things?

El primer volumen contiene la mayor parte de capítulos de la temporada, con siete de los nueve episodios que tendrá la historia, los cuales se lanzaron el pasado 27 de mayo. Los dos episodios restantes se estrenarán este viernes 1 de julio como el Volumen 2 de la temporada.

Los episodios son significativamente más largos que en temporadas anteriores del programa, la mayoría dura 75 minutos, mientras que el Episodio 7 dura 98 minutos.

El octavo y penúltimo episodio de la temporada lleva por nombre "Chapter Eight: Papa" y tiene una duración de 85 minutos, mientras que el final de temporada "Chapter Nine: The Piggyback'' dura cerca de dos horas y media.

Revisa el tráiler a continuación.