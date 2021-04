"Se lo agradecí": José Antonio Neme reacciona a la imitación de Stefan Kramer

El humorista nacional Stefan Kramer sorprendió nuevamente con una imitación, en esta oportunidad el hombre de las "mil caras" decidió caracterizar al periodista y conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme.

En el segundo episodio de "Conociéndote", que dura alrededor de 3 minutos, el comediante imitando al rostro de Mega comienza señalando: "Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar?, ¿qué es lo que tiene que suceder?".

E incluso hace referencia a su cambio de canal, recordemos que el comunicador dejo La Red para sumarse a Mega. "Todo en la vida tiene un precio y Mega lo pagó", señala en el registro.

Tras esto el periodista entregó su apreciación a "Las Últimas Noticias", en donde señaló que "me pareció genial, encuentra que Kramer es un crack. Además, no solamente logra leer la forma, sino que también el fondo, logra leer la personalidad, la emoción del personaje y eso es lo que lo hace tan magistral".

También agregó que encontró la imitación muy precisa: "Me sentí tremendamente identificado más que por la forma o la cara y los modos, por lo que dice. Por ejemplo, cuando dice que estoy solo con mis perros , que me encantan que nadie me venga a ver, yo soy un poco así, sociópata".

Asimismo, señaló que llamó al humorista para hablar sobre la imitación: "Hablé con Kramer y se lo agradecí, nos matamos de la risa. Él estaba muy contento de que me gustara. Le tengo mucho cariño y admiración, así es que todo bien".