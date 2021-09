¡Stefan Kramer no para! El comediante sorprendió con una nueva imitación en el programa web "Socios de la hamburguesa" en donde estrenó su personificación de Jorge Zabaleta, quien estaba presente en el espacio y no pudo contener las risas.

En el programa de conversación en donde también estaba presente el animador Pancho Saavedra, el comediante Pedro Ruminot y la modelo y conductora de TV Pamela Díaz, el comediante irrumpió caracterizado como el protagonista de Papi Ricky mientras el resto de los integrantes conversaban.

"Cómo estai weón?, la zorra weón. Put* la huea estoy raja weón", comenzó señalando. "Un aplauso a los maquilladores, Francisco Javiera, es que hueón, olvídate".

Tras esto el humorista contó una historia sobre su familia, para luego ser interrumpido por la panelista del Me Late, la cual alabó su estilo.

"Para mi la Pamela, me pone muy nervioso hueón, yo te diría es la primera vez que me habla Pamela Díaz, porque yo Pamela Díaz, por si no lo sabes te he defendido toda la vida", provocando la risas de los presentes.

Mientras comentaban lo parecida que era la imitación, el actor señaló "no se parece en nada hueón", generando nuevamente la ola de carcajadas.

Revisa el capítulo a continuación.