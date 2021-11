A pocos días del estreno de la película 'House of Gucci', cinta que está centrada en la familia de una de las marcas más influyentes de la industria de la moda, el destacado actor que da vida a Maurizio Gucci, Adam Driver, conversó con el medio Unilad sobre varios aspectos de su carrera.

En esta entrevista comentó sobre lo primero que se compró cuándo recibió su primer pago como actor. A esto, el actor respondió que fueron zapatillas.

"Sí, mi primer par de Air Jordans… no podíamos pagarlos. Esa fue una de las primeras cosas que compré cuando recibí un cheque por ser actor. Eran los rojiblancos", afirmó Driver.

Sin embargo, este no es el único punto que abordó porque también fue consultado por un posible regreso a la saga de Star Wars, donde dio vida a Kylo Ren en The Rise of Skywalker y The Last Jedi. Fue en esta última película donde su discurso generó la furia del fandom.

Ante esta pregunta, el actor manifestó que está dispuesto a volver a Star Wars.

"No, no estoy totalmente en contra. Para mí, es el medio de un cineasta, así que lo único que me importa es trabajar con grandes cineastas. Sea cual sea el tamaño ... nunca me ha resultado interesante, hasta cierto punto. Hay cosas interesantes sobre trabajar en ambos. Siempre sigo a las personas con las que me interesaría trabajar y si sería adecuado para el papel, cosas así. No, definitivamente no es aversivo '', expresó.

Pese a que no ha habido ninguna confirmación sobre su participación en una nueva película de la saga, habrá que esperar que estas palabras hagan eco en la produccón y quizás sea incorporado en una próxima cinta como la serie de Obi-Wan Kenobi.