La advertencia de Tom Holland sobre el trailer de Spider-Man, No Way Home: "Es solo la punta del iceberg"

Mientras los fanáticos estallaban en jolgorio tras la liberación oficial del trailer de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland viajaba en un avión, por lo que no pudo ver las reacciones hasta muchas horas después.

Por lo mismo, después de 10 horas y una vez en el aeropuerto, el actor inglés grabó unas historias en Instagram donde contó que no fue él quien publicó el trailer en su perfil, sino que lo hizo su hermano Harry Holland.

Y al mismo tiempo indicó que "acabo de aterrizar, encendí mi teléfono y mi teléfono se volvió loco. El amor y el apoyo que ustedes han mostrado por la película es muy emocionante".

"Honestamente, eso es solo la punta del iceberg. No tienen idea de qué más vendrá", alertó Tom antes de cerrar.

Antes de cerrar, Holland sostuvo que "estoy muy emocionado de compartir más con ustedes y se siente muy bien estar de regreso como Spider-Man, mostrarles tráilers y tener películas por estrenarse. Esto es muy emocionante. Los amo y gracias por su apoyo".

Así las cosas, todo apunta a que Spider-Man: No Way Home aún tiene guardadas unas cuantas sorpresas guardadas.